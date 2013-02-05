Кожара говорит, что Украина продвигается к сотрудничеству с ТС по формуле Януковича

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал сегодня на пресс-конференции.

«Приоритетом на этот год остается взаимодействие с Таможенным союзом. Украина будет вести переговоры с разными органами Таможенного союза с целью оформления нашего сотрудничества в формате «3+1», - сказал Л.Кожара.

Он отметил, что в этом контексте уже есть определенное продвижение, в частности с Евразийской экономической комиссией уже приняты документы о торговом сотрудничестве.

Также Л.Кожара заметил, что Украина очень заинтересована в сотрудничестве с Таможенным союзом в секторных вопросах.

“Украина фактически остается интегрированной в некоторые отрасли стран Таможенного союза. Мы все это будем продолжать”, - подчеркнул Л.Кожара.

В то же время он отметил, что Украина не оставит в стороне вопрос развития сотрудничества с другими влиятельными регионами и странами.

Справка УНИАН. В июне 2011 года Президент Украины Виктор Янукович высказался за подписание рамочного соглашения о сотрудничестве Украины с Таможенным союзом Беларуси, Казахстана и РФ в формате «3+1».

Российские высокопоставленные должностные лица неоднократно заявляли, что РФ не устраивает такой формат сотрудничества с Украиной.