Оппозиция объяснила, почему уже не хочет перевыборов в проблемных округах

Оппозиция потребовала установления результатов выборов народных депутатов по протоколам участковых избирательных комиссий, потому что за все время, прошедшее после установления результатов выборов во-первых - власть ничего не сделала для проведения перевыборов, а во-вторых - юридический анализ этой ситуации показал, что ЦИК может установить результаты волеизъявления в проблемных округах, но не хочет брать на себя ответственность.

Об этом в эфире «5 канала» заявила народный депутат, член фракции «Батькивщина» Ксения Ляпина.

«На самом деле мы об этом неоднократно напоминали, но ситуация заходит в тупик. ЦИК не назначает перевыборы, поскольку говорят, что нет законом установленных оснований. Верховная Рада, соответствующий профильный комитет, и предыдущего созыва, и этого созыва, не видят для себя в своих полномочиях возможности вынести такое постановление на рассмотрение Верховной Рады. То есть, мы видим, что ситуация останется такой, что пять округов просто не будут иметь своего представительства. Надежда, что все решит Конституционный суд призрачна», - отметила Ляпина.

«Идея перевыборов возникла из того, что ЦИК утверждал, что не может установить результаты, но юридический анализ ситуации за эти месяцы показал, что мы считаем, что ЦИК просто избегает ответственности, необходимо эту ответственность взять, и установить результаты, потому что протоколы первые, они есть », - подчеркнула она.