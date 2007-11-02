Ющенко создал Оргкомитет по проведению Дня памяти жертв голодоморов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО создал Организационный комитет по проведению Дня памяти жертв голодоморов.

Об этом говорится в Указе Президента, размещенном на его официальном сайте.

В частности, В.ЮЩЕНКО поручил создать Организационный комитет по подготовке и проведению в 2007 году Дня памяти жертв голодоморов и назначил его сопредседателями первого заместителя главы Секретариата Президента Ивана ВАСЮНИКА и вице-премьер-министра Дмитрия ТАБАЧНИКА. Им поручено внести в трехдневный срок по согласованию с премьер-министром Украины предложения по персональному составу Оргкомитета.

Также Президент поручил Оргкомитету утвердить в недельный срок план мероприятий по подготовке и проведению в 2007 году Дня памяти жертв голодоморов.

В соответствии с Указом, 24 ноября 2007 года в 16 часов в память о жертвах геноцида украинского народа будет объявлена минута молчания и остановлена на это время работа в органах государственной власти и органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях (кроме предприятий, где это не допускается по технологии производства), движение общественного и частного транспорта в населенных пунктах с подачей соответствующих звуковых сигналов. Также на территории Украины 24 ноября 2007 года будет приспущен Государственный флаг Украины, ограничено проведение развлекательных мероприятий, внесены соответствующие изменения в программы радио и телевидения.

Кроме того, Президент поручил Совету министров Крыма, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям обеспечить в День памяти жертв голодоморов возложение траурных венков и композиций из ржаных и пшеничных колосков к памятным знакам, местам захоронений жертв голодоморов, почтение памяти погибших минутой молчания, зажигание свечей, проведение вечеров-реквиемов и других скорбных мероприятий.

Также В.ЮЩЕНКО поручил Кабмину вместе с КГГА принять безотлагательные меры по ускорению проектирования и сооружения в городе Киеве Мемориала памяти жертв голодоморов в Украине; предусмотреть во время доработки проекта Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год» средства для финансирования сооружения Мемориала памяти жертв голодоморов в Украине и для осуществления Украинским институтом национальной памяти исследовательских работ, в частности, по проблемам истории голодоморов в Украине; активизировать работу по проектированию и сооружению памятника жертвам Голодомора 1932-1933 годов в городе Вашингтоне (США), соответствующих памятников и памятных знаков в других государствах.

В то же время Министерству иностранных дел Украины поручено обеспечить проведение зарубежными дипломатическими учреждениями Украины мероприятий, связанных с проведением в 2007 году Дня памяти жертв голодоморов, а также участие представителей дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованного в Украине, в официальных мероприятиях, которые будут проводиться в Украине; способствовать Международному координационному комитету Всемирного конгресса украинцев для планирования проведения 75-й годовщины Голодомора в Украине в проведении представителями украинской общественности за рубежом мероприятий по почтению памяти жертв геноцида Украинского народа.

В соответствии с Указом, Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины должен обеспечить широкое освещение в средствах массовой информации мероприятий по подготовке и проведению в Украине и мире в 2007 году Дня памяти жертв голодоморов.