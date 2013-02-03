Кучма считает, что Тимошенко не причастна к убийству Щербаня

Экс-президент Украины Леонид Кучма не видит оснований для выдвижения Юлии Тимошенко обвинений в убийстве Щербаня. Об этом он поведал в интервью российскому изданию Вести.

«Мне ее просто жалко, во-первых, как женщину — она обаятельная, красивая. Мне кажется, жажда властвовать привела к той ситуации, в которой сегодня она оказалась. Ее сегодня обвиняют во всех грехах, в том числе и в убийстве Щербаня. Вы знаете, у нас же с ней любви не было никакой…

Можно говорить о чем угодно, но возбуждать уголовное дело против Тимошенко у нас никаких оснований нет. И я с этим абсолютно соглашаюсь. Все это влияет на отношение мира к Украине. Это однозначно», - отметил Кучма.