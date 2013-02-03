Кравчук считает, что Кучму и Литвина нужно было допросить

Экс-президент Украины Леонид Кравчук считает примером избирательного правосудия то, что Леонид Кучма и Владимир Литвин не были допрошены по делу по обвинению Алексея Пукача в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом он заявил в субботу в эфире 5 канала.

"Я лично хотел бы, чтобы суд допросил всех. И я не вижу никакой проблемы в том, чтобы пойти в суд и Литвину, и Кучме", - сказал Кравчук.

По его словам, если судья не вызвал их на допрос, то такого судью нужно заменить. На реплику ведущего, что судью заменили, Кравчук ответил: "Плохо. Когда нас обвиняют в избирательном применении правосудия, это один из примеров этого".

По мнению экс-президента, этот узел может разрубить только реформа судебной системы и воля президента.

Как сообщалось, во вторник бывший начальник главного управления уголовного розыска МВД Алексей Пукач был осужден за убийство Гонгадзе к пожизненному заключению с конфискацией имущества и запретом занимать государственные должности.

После оглашения приговора, судья Мельник спросил у Пукача, согласен ли он с приговором, на что Пукач ответил: "Я соглашусь, когда в этой клетке со мной будут Кучма и Литвин". "Спросите о мотивах у Кучмы и Литвина, они вам больше расскажут", - сказал также Пукач.

Украинская правда