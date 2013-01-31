Яценюк подначивает оппозиционеров блокировать Раду

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Яценюк сказал, выступая на собрании оппозиции в сессионном зале парламента.

"Мы должны заблокировать парламент до того момента, пока не будет введена система личного голосования - это должно стать победой украинского народа", - сказал А.Яценюк.

По его словам, оппозиция должна совместными усилиями добиться, чтобы уже со следующей сессии в Верховной Раде не нарушалось положение Конституции о личном голосовании депутатов.

Среди прочего, по словам А.Яценюка, это продемонстрирует, что у Партии регионов нет большинства, а также то, что оппозиция, если берется за какое-то дело, то доводит его до конца.