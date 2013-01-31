Яценюк подначивает оппозиционеров блокировать Раду
11:13, 31 января 2013Политика
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Лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк призывает оппозиционных депутатов заблокировать работу парламента до выполнения ее требования о персональном голосовании всех депутатов.
Яценюк обратился к коллегам
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Яценюк сказал, выступая на собрании оппозиции в сессионном зале парламента.
"Мы должны заблокировать парламент до того момента, пока не будет введена система личного голосования - это должно стать победой украинского народа", - сказал А.Яценюк.
По его словам, оппозиция должна совместными усилиями добиться, чтобы уже со следующей сессии в Верховной Раде не нарушалось положение Конституции о личном голосовании депутатов.
Среди прочего, по словам А.Яценюка, это продемонстрирует, что у Партии регионов нет большинства, а также то, что оппозиция, если берется за какое-то дело, то доводит его до конца.
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