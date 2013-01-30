Общественный совет при КГГА говорит, что вчерашнее собрание было легитимным

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявили на пресс-конференции в Киеве председатель всеукраинского общественного объединения «Фонд молодых лидеров Украины», секретарь вчерашнего собрания Общественного совета Роман Хорольский, секретарь инициативной группы по подготовке проведения собрания, представитель всеукраинского общественного объединения “Молодежь! Общество! Власть!” Александр Зинченко и председатель счетной комиссии вчерашнего учредительного собрания, председатель всеукраинского благотворительного объединения «Спорт против наркотиков, табака и злоупотребления алкоголем» Сергей Харченко.

По словам Р.Хорольского, невзирая на попытку посторонних лиц в масках, которые «пришли и учинили «беспредел» в зале заседаний», участники учредительного собрания смогли избрать личный состав нового Общественного совета при КГГА из 45 человек. Было проведено рейтинговое голосование с использованием бюллетеней. В работе собрания приняли участие представители около 500 общественных организаций столицы, которым было роздано под подпись 412 бюллетеней. Из урн для голосования достали 350 бюллетеней, из которых недействительными признано 55.

Как подчеркнул председатель счетной комиссии, ни один бюллетень не пострадал из-за событий в зале, они сохранены и могут быть подтверждением законности избрания новых членов Общественного совета.

Р.Хорольский настаивает, что подготовка и проведение собрания, голосование проходили в правовом поле, были соблюдены все требования, установленные законодательством.

“У нас на сегодня есть все доказательства о том, что собрание Общественного совета 29 января проведено легитимно. На этот момент все документы, согласно процедуре, будут переданы в КГГА. Там их проверят”, - отметил С.Харченко.

Как сообщил А.Зинченко, в новый состав совета вошли такие известные киевляне, как один из братьев Капрановых, пловец Денис Силантьев, председатель Киевского городского совета профсоюзов Валентин Мельник, актер и народный депутат Богдан Бенюк (его делегировал Институт гражданского общества и он является представителем ВО “Свобода”).

А.Зинченко сказал, что сейчас не может объявить весь список, поскольку тот должен пройти процедуру утверждения в КГГА, но как только это состоится, его обнародуют на сайте КГГА, а также и протокол вчерашнего собрания с результатами голосования.

Как сообщил секретарь учредительного собрания, все события в здании Главпочтамта зафиксированы на видео, и будут, в случае необходимости, переданы в правоохранительные и другие органы для подтверждения законности собрания и установления тех лиц, которые пытались его сорвать, и кто виноват в избиении людей. Эти же видеоматериалы были продемонстрированы журналистам во время пресс-конференции.

Р.Хорольский также сообщил, что все документы, включая подписанный счетной комиссией протокол подсчета голосов и протокол учредительного собрания, планируется передать в КГГА уже сегодня.

“После всех этих событий мы определились в нашей инициативной группе, в нашем “штабе”, что будем противостоять любым политическим силам, всякому давлению власти, всяким хулиганским проявлениям, чтобы проявить активную гражданскую позицию киевлян, которые нас избрали в Общественный совет. Потому что за нами стоят 500 организаций, а в каждую из них входят тысячи людей. То есть, мы представляем полмиллиона людей, которые проголосовали за нас и считают нас достойными. Поэтому мы будем отстаивать интересы киевлян, чего бы нам это ни стоило... И мы будем идти до конца. Мы не будем терпеть такой “беспредел”, - отметил А.Зинченко.

Он выразил надежду, что Общественный совет уже в ближайшее время начнет свою работу.

По словам Р.Хорольского, совет готов тесно работать со СМИ.

Относительно того, по каким причинам “свободовцы” пытались вчера сорвать учредительное собрание, Р.Хорольский сказал, что “Общественный совет - это инициативно-совещательный орган с правом общественного контроля. Очевидно, народные депутаты в связи с отсутствием опыта работы в таких органах ошибочно восприняли, что здесь решают и избирают на должности каких-то чиновников, где распределяют бюджетные средства. Очевидно, это стало причиной - неосведомленность народных избранников”.

Участники пресс-конференции объяснили перенесение даты учредительного собрания тем, что пытались в последний момент найти помещение, в котором поместились бы все представители общественных организаций, прошедшие регистрацию.

В частности, по словам А.Зинченко, сначала нашли зал на 300 мест, но потом договорились о возможности провести заседание в здании Главпочтамта, где зал рассчитан на более чем 500 мест, но пришлось изменить дату.

Как сообщал УНИАН, по данным ВО «Свобода», 28 января состоялось «учредительное собрание по избранию Общественного совета при КГГА. Председателем совета был избран «свободовец» Владимир Свентицкий, также определены заместители председателя. Протокол с соответствующими решениями департамент КГГА отказался зарегистрировать. Свои действия чиновники мотивировали отсутствием на заседании членов провластной инициативной группы и отчета предыдущего председателя Общественного совета. Однако почему члены инициативной группы не явились на заседание, осталось загадкой, ведь именно они назначили собрание на этот день».

29 января на собрании по созданию Общественного совета «в течение нескольких часов из-за постоянной потасовки «инициативная группа» не смогла принять ни одного решения», заявили в партии.

Вместе с тем, секретарь собрания Роман Хорольский заявил, что представители ВО “Свобода” сорвали учредительное собрание по формированию Общественного совета 29 января.

По его словам, работа собрания была приостановлена из-за событий, которые начали происходить после прихода людей, которых сопровождал народный депутат от “Свободы” Андрей Ильенко.

Р.Хорольский утверждал, что его и председателя собрания избили люди в масках, которых сопровождал А.Ильенко. Также Р.Хорольский заявил, что «свободовцы» устроили столкновения в помещении, где проходило собрание.

Также участники учредительного собрания по формированию Общественного совета при КГГА, которое проходило в Главпочтамте 29 января утверждали, что мероприятие состоялось законно.

Сегодня, 30 января, народный депутат Александр Бригинец сообщил, что вместе с другими народными депутатами от «Батькивщины» и ВО «Свобода» встретился с председателем КГГА Александром Поповым по поводу ситуации вокруг Общественного совета. По информации депутата, были достигнуты договоренности проанализировать все в понедельник, 4 февраля, по получении заключений юристов.