Ющенко освободил Турчинова
18:38, 01 ноября 2007Политика
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от должности первого зама секретаря СНБО
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом №1052/2007 освободил Александра ТУРЧИНОВА от должности первого заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Как сказано в размещенном на официальном сайте главы государства документе, А.ТУРЧИНОВ освобожден от должности в связи с избранием народным депутатом Украины.
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