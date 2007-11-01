Ющенко освободил Турчинова

от должности первого зама секретаря СНБО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом №1052/2007 освободил Александра ТУРЧИНОВА от должности первого заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Как сказано в размещенном на официальном сайте главы государства документе, А.ТУРЧИНОВ освобожден от должности в связи с избранием народным депутатом Украины.

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