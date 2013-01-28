Жириновский: Когда ЕС распадется, Украина вступит в союз с Россией

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Евросоюз не имеет блестящей перспективы. Как только Германия выйдет из него, он посыплется, и вы (Украина – УНИАН) снова окажетесь перед выбором... Потому если вас устраивает вариант обслуживать Запад, вы им не нужны, но делайте все, что считаете нужным», - сказал российский политик.

При этом он выразил уверенность что как только Евросоюз распадется, Украина вынуждена будет вступить в союз с Россией.

«Вы добровольно перейдете на московское время», - сказал В.Жириновский, подчеркнув, тем не менее, что речь не идет о том, что Москва будет командовать.