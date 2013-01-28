Жириновскому смешно, что Украина пытается заменить российский газ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Сланцевый газ добывать - это очень долго, дорого. И чтобы добыть сланцевый газ, нужно потратить больше энергии, чем удастся получить... Вот посчитайте, во сколько вам обойдется этот газ. Это же смешно говорить, что газ можно заменить», - считает В.Жириновский.

«Поэтому давайте пресекать то, что нам не нравится здесь, а мы будем пресекать, что не нравится у нас», - добавил В.Жириновский.

Как сообщал УНИАН, 24 января было подписано соглашение между компанией Shell и компанией «Надра Юзовская» о распределении продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях.

С украинской стороны соглашение подписал министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

Кабинет министров своим распоряжением от 23 января одобрил проект соглашения о распределении продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади между Украиной, компанией Shell Exploration and Production Ukraine Investment B.V. и «Надра Юзовская».

В мае 2012 года победителями конкурса по заключению соглашения о распределении продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

Прогнозные ресурсы Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.) оцениваются в 4,054 трлн куб. м газа. Прогнозные ресурсы Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская обл.) - в 2,98 трлн куб. м газа.