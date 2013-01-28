Жириновскому смешно, что Украина пытается заменить российский газ
Депутат Госдумы РФ, лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Украине не удастся заменить российский газ, начав освоение месторождений сланцевого газа.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.
«Сланцевый газ добывать - это очень долго, дорого. И чтобы добыть сланцевый газ, нужно потратить больше энергии, чем удастся получить... Вот посчитайте, во сколько вам обойдется этот газ. Это же смешно говорить, что газ можно заменить», - считает В.Жириновский.
«Поэтому давайте пресекать то, что нам не нравится здесь, а мы будем пресекать, что не нравится у нас», - добавил В.Жириновский.
Как сообщал УНИАН, 24 января было подписано соглашение между компанией Shell и компанией «Надра Юзовская» о распределении продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях.
С украинской стороны соглашение подписал министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.
Кабинет министров своим распоряжением от 23 января одобрил проект соглашения о распределении продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади между Украиной, компанией Shell Exploration and Production Ukraine Investment B.V. и «Надра Юзовская».
В мае 2012 года победителями конкурса по заключению соглашения о распределении продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.
Прогнозные ресурсы Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.) оцениваются в 4,054 трлн куб. м газа. Прогнозные ресурсы Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская обл.) - в 2,98 трлн куб. м газа.