Соратники не скидывались на операцию Луценко

Об этом сообщила пресс-секретарь "Народной самообороны" Лариса Сарган, передает "Украинская правда".

"Луценко лечится за собственные средства. (Финансово) помочь никто не предлагал. Ирина Степановна (Луценко) взяла всё на себя", - заявила она.

Спикер политсилы также добавила, что жена экс-министра увидеться с мужем до сих пор не смогла. Но, по словам врачей, Луценко нормально отходит от операции.

Сарган также добавила, что прооперированный пытается понемногу вставать, однако медики не советуют ему делать резких движений.

Сейчас родственники Луценко ждут результаты анализов на гистологию.

Как известно, 23 января экс-министру вырезали более 20 полипов.