Грузия уже определилась с новым послом в Украине

Об этом рассказал нынешний посол Грузии в Украине Григол Катамадзе в интервью газете «Сегодня».

«Политическое решение уже принято, и для меня это тоже имеет символическое значение. Это Михаил Уклеба, который 20 лет назад, занимая должность первого заместителя министра иностранных дел Грузии, уговорил меня перейти с МВД работать в МИД», - поделился впечатлениями Катамадзе.

По словам посла, Уклеба очень опытный дипломат.

«Михаил Уклеба серьезный профессионал, карьерный дипломат, очень хороший человек», - считает нынешний посол.

Как известно, Григол Катамадзе проработал в Украине 12 лет. С 1 января 2009 года был назначен послом Грузии в Украине. 22 января этого года его каденция на посту посла заканчивается.