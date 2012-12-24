СМИ: Посол Грузии в Украине покидает должность
21:13, 24 декабря 2012Политика
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Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Украине Григол Катамадзе покидает свою должность.
Катамадзе уже подвел итоги уходящего года
Как пишет Грузия Online со ссылкой на FtontNews, об этом он заявил сегодня в ходе выступления на мероприятии ассоциации грузин Украины "Ибериели".
Г.Катамадзе обратился к общественности и подвел итоги уходящего года. Он назвал проведенные 1 октября выборы победой демократии и отметил, что в последний раз встречается с представителями диаспоры в ранге посла.
Г.Катамадзе был назначен Послом Грузии в Украине 1 января 2009 года. Новый посол сменит Г.Катамадзе уже в будущем году.
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