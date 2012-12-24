СМИ: Посол Грузии в Украине покидает должность

Как пишет Грузия Online со ссылкой на FtontNews, об этом он заявил сегодня в ходе выступления на мероприятии ассоциации грузин Украины "Ибериели".

Г.Катамадзе обратился к общественности и подвел итоги уходящего года. Он назвал проведенные 1 октября выборы победой демократии и отметил, что в последний раз встречается с представителями диаспоры в ранге посла.

Г.Катамадзе был назначен Послом Грузии в Украине 1 января 2009 года. Новый посол сменит Г.Катамадзе уже в будущем году.