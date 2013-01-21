Дело о вымогательстве денег у Януковича-младшего начнут сначала

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила Татьяна Иванова, адвокат К. Лаврова.

«Сегодня было рассмотрение дела Лаврова в Апелляционном суде Донецкой области. Рассматривала коллегия из тройки судей. Огласили только результативную часть - приговор первой инстанции отменили, дело отправили в суд первой инстанции на новое рассмотрение, новое судебное разбирательство», - сказала адвокат.

При этом она добавила, что ее подзащитному меру пресечения - содержание под стражей, пока не изменяли. Т. Иванова также сообщила, что «теперь в суде первой инстанции, как только поступит дело, сразу будем заявлять ходатайство об изменении меры пресечения в связи с тем, что отменен приговор».

Адвокат отметила, что пока не ознакомлена с мотивировкой сегодняшнего решения суда, но считает отмену приговора «промежуточной победой». Она напомнила, что апелляцию на решение Ворошиловского суда о лишении К. Лаврова свободы на 5 лет «мы подавали очень давно, еще летом, но несколько раз дело возвращалось из апелляции в суд первой инстанции для выполнения требований уголовно-процессуального кодекса».

«Рассмотрение нашей апелляции началось только нынешней зимой. Апелляционный суд практически в порядке исключения рассматривал дело по сути, было несколько заседаний и сегодня судьи пришли к выводу, что приговор не законен», - подытожила Т. Иванова.

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Как сообщал УНИАН, 8 июня 2011 года жители дома №48-А по ул. Университетской в Донецке, пытались воспрепятствовать установлению металлического забора вокруг будущей строительной площадки, граница которого подходила почти к подъездам их дома, отгораживая детскую площадку. По информации жильцов, площадка готовилась под возведение высотного дома, согласно проекту строительной корпорации «Менеджмент ассетскомпани» («МАКО»), президентом которой является сын Президента Украины, бизнесмен А.Янукович. Протестующие получили телесные повреждения от неизвестных молодых людей.

17 июня у здания Донецкого городского совета жители провели акцию протеста, требуя остановить стройку, развернутую в их дворе до согласования с ними проекта.

В строительной корпорации «МАКО» официально заявили, что работают только в рамках действующего законодательства Украины.

20 июня донецкая милиция после обращения корпорации «МАКО», возбудила уголовное дело в отношении одного из активистов - Константина Лаврова, выступающего против строительства, развернутого корпорацией «МАКО». Активиста обвинили в вымогательстве у представителей «МАКО» 7 тыс. долларов США за прекращение его деятельности по провоцированию людей на акции протеста, задержали и поместили в ИВС.

29 июня Ворошиловский районный суд Донецка сославшись на тяжесть статьи и плохие характеристики из ЖЭКа, избрал для К. Лаврова меру пресечения - содержание под стражей.

В то же время члены инициативной группы жильцов дома №48-А считают, что К. Лавров задержан милицией «по сфабикованному делу».

Строительство корпорацией не прекращалось и в настоящее время продолжается.

16 июля 2012 года Ворошиловский районный суд г. Донецка приговорил активиста К.Лаврова, обвиняемого в вымогательстве у представителей строительной корпорации «МАКО», к 5 годам лишения свободы.