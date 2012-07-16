Обидчика Януковича-младшего посадили на 5 лет

Как передает корреспондент УНИАН, судья Лариса Переверзева больше часа зачитывала приговор, в котором суд удовлетворил все требования прокуратуры, подчеркнув, что наличие у подсудимого двух несовершеннолетних детей и то, что он ранее не был судим, «не являются смягчающими обстоятельствами».

Л.Переверзева зачитывала приговор в небольшом, душном зале заседания очень тихо, не обращая внимания на просьбы присутствующих говорить чуть громче, и повысила голос только чтобы сделать замечание тем, кто присел.

Когда судья закончила читать приговор, она спросила у подсудимого - ясен ли ему приговор, но, не дождавшись ответа, спешно вышла.

До этого, 9 июля, прокурор Ворошиловской райпрокуратуры Ирина Нос требовала для К.Лаврова, который с 20 июня 2011 года находится в СИЗО, 5 лет тюрьмы. По ее словам, «вина по части 2 статьи 189 УК Украины (вымогательство) доказана в полном объеме - Лаврову были переданы 7 тыс. долл., что в соответствии с законом является значительным ущербом, так как превышает сто и более необлагаемых налогом доходов граждан».

Сегодня, когда суд удовлетворил это требование, И.Нос сказала журналистам, что прокуратура довольна вынесенным приговором. «Пока да (довольна). Будем внимательно читать», - ответила прокурор на соответствующий вопрос, отметив, что она в суде «все услышала».

В свою очередь К.Лавров, когда ему надевали наручники и уводили из зала суда, успел сказать: «Приговор не адекватен и не справедлив. Он не соответствует ни закону, ни материалам дела. Доказательств, что я совершал вымогательства, нет. Следствие основывается на домыслах потерпевшего Бушуева. Кроме того, я знаю, что никакого вымогательства я не совершал. Все, что запросила прокурор, все это дала судья – 5 лет. Даже рецидивистам не дают такого срока».

Адвокат К.Лаврова Татьяна Иванова добавила: «Приговор считаю незаконным. Обжаловать будем обязательно».

Она еще раз повторила, что ни сам подсудимый, ни она вину не признают.

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«Конечно, можно однозначно сказать, что его подставили. Да, это стопроцентная подстава. По моему мнению, суд должен был закрыть производство по делу в связи с отсутствием состава преступления. Потому что там нет самого преступления», - сказал Т.Иванова.

Она объяснила, что материалами дела было доказано, что К.Лавров был только участником акции и поддерживал жителей, выступающих против строительства, развернутого в их дворе корпорацией «МАКО», но не был организатором акции. Однако руководители корпорации, в числе которых был коммерческий директор Сергей Бушуев, решив, что К.Лавров является инициатором акций протеста, начали вести с ним переговоры о том, как «сохранить лицо корпорации и прекратить акции». «Лавров с ними вел переговоры о том, что акции протеста, и это подтверждено материалами дела, прекратятся в том случае, если они пойдут на основные уступки и требования жильцов. После этого акции пойдут на спад. А с оставшимися недовольными людьми надо будет работать. Но так как уже был испорчен имидж «МАКО», отсюда возникла пиар-программа, которую должен был разработать и предложить корпорации Лавров», - рассказала адвокат.

По ее словам, эту пиар-программу он и отправил по электронной почте, где была указана сумма в 4 тыс. долларов за те услуги, которые необходимо было сделать – это подготовить печатные документы, листовки, брошюры и т. д. «Вот тогда Бушуев пошел в УВД и сказал, что у него вымогают денежные средства. Заявление было написано после того, как просто по электронной почте была направлена программа, которую нужно было обсуждать. Не было разговора об этом, ничего. Бушуеву правоохранители выдали деньги, причем больше, чем было написано в этой пиар-программе, 7 тыс. долларов», - рассказала Т.Иванова то, что было озвучено на суде.

Представителями «МАКО» была назначена встреча с К.Лавровым для обсуждения его пиар-компании в кафе «Миллениум», куда и направился общественник.

«После обсуждения Лаврову дали «документы, которые просил», и конверт. Они действительно должны были обменяться документами. Лавров должен был дать пиар-программу, которую предварительно сбросил электронной почтой, а получить документы либо об изменениях проекта, которых требовали жильцы, либо о тех уступках, на которые готова пойти корпорация для прекращения акций. И именно это обсуждалось предварительно, - объяснила адвокат, - Лавров и не предполагал, что в этот день будет разговор о деньгах. Он не смотрел в конверт, это подтвердил Бушуев, он не знал, что там деньги. Лавров все взял и вышел, и сразу же его задержали».

Т.Иванова отметила, что иска к К.Лаврову по делу вообще нет, потерпевшим по делу проходит С.Бушуев, который «не предъявлял никакие исковые требования по возмещению каких-либо убытков, был допрошен на первом заседании, дал показания, а больше ни на одно заседание не являлся».

«Там нет состава преступления. Не было ни требований о передаче денег, не было ни угрозы, не было ни нарушения прав, свобод Бушуева», - подчеркнула адвокат.

В своем последнем слове К.Лавров 11 июля заявлял, что сторона обвинения просит осудить его на 5 лет лишения свободы, «чтобы показать корпорации «МАКО», что прокуратура оказывает большую услугу, сажая вымогателя Лаврова».

«Я считаю, эту услугу можно назвать медвежьей, так как моя вина не подтверждается фактическими материалами дела. Посадив невиновного, фактически моральная ответственность будет лежать на заявителе - на корпорации «МАКО» и на ее президенте Александре Януковиче», - сказал тогда подсудимый.

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Как сообщал УНИАН, 8 июня 2011 года жители Донецка, пытавшиеся препятствовать незаконной стройке во дворе своего дома, получили телесные повреждения от неизвестных молодых людей.

По словам жителей дома №48-А по ул. Университетской, они пытались воспрепятствовать установлению металлического забора вокруг предстоящей строительной площадки, граница которого подходила почти к подъездам, отгораживая детскую площадку.

Они заявили, что здесь, на месте аварийной гостиницы «Дружба», запланировано возведение высотного дома, согласно проекту строительной корпорации «Менеджмент ассетс компани» («МАКО»), президентом которой является сын Президента Украины, бизнесмен А.Янукович.

17 июня у здания Донецкого городского совета жители провели акцию протеста, требуя остановить стройку, развернутую в их дворе застройщиками корпорации «МАКО» до согласования с ними проекта.

В строительной корпорации «МАКО» официально заявили, что работают только в рамках действующего законодательства Украины.

20 июня донецкая милиция после обращения корпорации «МАКО» возбудила уголовное дело в отношении одного из активистов – К.Лаврова, выступающего против строительства вокруг гостиницы «Дружба», развернутого корпорацией «МАКО». Активиста, обвиняемого в вымогательстве у представителей «МАКО» 7 тыс. долл. за прекращение его деятельности по провоцированию людей на акции протеста, задержали и поместили в ИВС.