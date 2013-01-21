Тюремщики утверждают, что Тимошенко отказывается выйти к дочери

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПтСУ.

В частности, пенитенциарная служба, как говорится в сообщении, опровергает распространенную Е.Тимошенко информацию о якобы принуждении Ю.Тимошенко прибыть на свидание со своей дочерью.

Как отмечают в ГПтСУ, сегодня Е.Тимошенко прибыла в ЦКБ «Укрзализницы» для встречи с матерью, и каких-либо препятствий для проведения этой встречи со стороны сотрудников Качановской исправительной колонии (№54) не чинится и не чинилось.

Однако, утверждают в пенитенциарной службе, осужденная Ю.Тимошенко заявила, что она отказывается проследовать в комнату, где всегда проходят ее встречи с адвокатами и проходило краткосрочное свидание с народными депутатами-женщинами, для встречи с дочерью. «То есть защитник осужденной Ю.Тимошенко теперь вынуждена ждать, пока к ней выйдет ее подзащитная», - подчеркивается в сообщении.

Со своей стороны сотрудники пенитенциарного ведомства не имеют полномочий или каких-либо юридических оснований уговаривать или заставлять осужденную к проведению свиданий со своими защитниками, отметили в ГПтСУ.

Как сообщал УНИАН, ранее в «Батькивщине» заявили, что дочь и защитника Ю.Тимошенко Евгению без объяснения причин не пускают к матери в харьковскую больницу «Укрзализницы».

Вместе с тем, по информации Е.Тимошенко, сейчас в больнице срочно обустраивают новую комнату для свиданий, куда пытаются силой перевести Ю.Тимошенко.