Дочь говорит, что Тимошенко пытаются силой перетащить в новую комнату свиданий

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины».

Как говорится в сообщении, с 12 часов дня Евгении Тимошенко обещают «вот-вот» разрешить посещение, но до сих пор ничего не происходит.

При этом график посещений, установленный пенитенциарной службой, предусматривает визиты защитников к Ю.Тимошенко только с 12.00 до 15.30.

Пресс-служба напомнила, что пенитенциарная служба обещала допустить Е.Тимошенко к матери в 12.00 в понедельник, о чем было сделано публичное заявление. Именно под предлогом этого Е.Тимошенко было отказано в свидании в субботу, 19 января.

«Обращаем внимание на то, что пенитенциарная служба не допускает к Юлии Тимошенко ни одного человека из команды с пятницы, когда представители прокуратуры вручили лидеру оппозиции абсурдное и циничное «подозрение», а состояние ее здоровья вызвало серьезную обеспокоенность. Четвертые сутки защитники не могут ни узнать, как чувствует себя Юлия Тимошенко, ни обсудить линию защиты по очередному сфальсифицированному делу», - заявили в «Батькивщине».

«Зная цинизм действующей власти, можем лишь догадываться, что происходит за дверьми больницы и какого рода шантаж применяют к лидеру оппозиции в обмен на обещание разрешить свидание», - подчеркнули в оппозиции.

Вместе с тем, по информации Е.Тимошенко, сейчас в больнице срочно обустраивают новую комнату для свиданий, куда пытаются силой перетащить Ю.Тимошенко. При этом изнутри блока на 9-м этаже, где содержат лидера оппозиции, слышно, как стучат в дверь, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 18 января защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко заявил, что состояние здоровья экс-премьера резко ухудшилось.

«Когда я зашел, я думал - она умерла. На протяжении двух минут она меня не узнавала”. Я не специалист, но ситуация критическая», - сказал С.Власенко.

19 января к Ю.Тимошенко не пустили ее дочь, которая хотела выяснить состояние здоровья своей матери.

В ГПтС тогда заявили, что Е.Тимошенко сможет увидеть мать в понедельник, 21 января, поскольку в выходные дни посещение осужденных не происходит.