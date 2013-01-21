КНДР разрешила иностранцам ввозить мобильные, а не оставлять их на таможне

Как передает РИА «Новости», ранее иностранцы были обязаны оставлять сотовые телефоны на таможне при въезде в страну.

Сотрудник египетско-корейского оператора мобильной связи Koryolink, действующего в КНДР, сообщил в интервью агентству Синьхуа, что разрешение вступило в силу 7 января текущего года. При въезде в страну иностранцам будет нужно заполнить заявление на присвоение их телефонам специального идентификационного номера, после чего они смогут пользоваться мобильной связью с поддержкой стандарта 3G.

Мобильной связью пользуются 1,8 миллиона граждан КНДР. Им доступны звонки внутри страны и текстовые сообщения. Звонить за рубеж граждане КНДР не могут, но имеют доступ к Интернету, тогда как иностранные граждане получили доступ к международным звонкам, но пока не могут использовать Интернет. Также иностранцы пока не могут звонить друг другу "из-за различных настроек их SIM-карт", пояснил агентству сотрудник Koryolink.

Ожидается, что в скором времени правительство КНДР разрешит иностранцам пользоваться мобильным Интернетом. "Это не техническая проблема, мы просто ожидаем разрешения властей", - пояснил агентству представитель Koryolink.

Северокорейское правительство тщательно контролирует использование Интернета гражданами страны. Только три учебных заведения в КНДР имеют выход во всемирную сеть: Университет имени Ким Ир Сена, Университет науки и технологий имени Ким Чхэка и Пхеньянский университет науки и технологий