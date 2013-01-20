Судья ЕСПЧ: Украина не выполнила 95% решений Евросуда

Об этом заявил судья Европейского суда по правам человека Станислав Шевчук в эфире телеканала ТВi.

"Если посмотреть статистику Комитета министров Совета Европы... Это орган, который надзирает и контролирует выполнение решений Европейского суда в Украине. Так вот, статистика: 900 решений по существу продолжают находиться на контроле. Из них 736 решений - "усиленный контроль". Это означает, что более 95% решений, принятых по Украине, до сих пор не выполнены", - отметил судья, которого цитирует Корреспондент.

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Шевчук считает, что украинская правовая система не может справиться с тем, чтобы обеспечить выполнение Европейской конвенции по правам человека в Украине.

"Когда была подписана в 1950-м году Конвенция в Риме, была такая идея, чтобы выставить, поднять основные ценности западноевропейского общества, как флаг, на борьбу против коммунизма и для предотвращения возвращения нацизма. Был установлен минимум прав человека, рассчитывая, что национальные правовые системы обеспечат его максимум в Западной Европе. И, конечно, так оно и было. Европейский суд реагировал исключительно на очень серьезные случаи", - пояснил Шевчук.

При этом судья добавил, что после распада СССР и вхождение в Совет Европы новых государств, в том числе Украина, вышеупомянутый минимум для Западной Европы оказалось максимумом для наших правовых систем.