В НУ-НС считают нецелесообразным пакетное голосование по законопроектам Ющенко

Кандидат в народные депутаты от блока “Наша Украина – Народная самооборона” Николай КАТЕРИНЧУК считает нецелесообразным пакетное голосование за первоочередные законопроекты в Верховной Раде VI созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Те, кто предлагал пакетное голосование, «просто не были знакомы с процедурой прохождения законопроектов в парламенте», - сказал Н.КАТЕРИНЧУК.

По его словам, законодательством предусмотрено, что сначала законопроекты должны быть рассмотрены в комитетах ВР, а затем голосоваться в Верховной Раде. Н.КАТЕРИНЧУК отметил, что пакетное голосование законодательством не разрешается.

На вопрос журналистов, как реагируют представители Блока Юлии Тимошенко на эту позицию представителей НУ-НС, Н.КАТЕРИНЧУК напомнил, что недавно представитель БЮТ Иосиф ВИНСКИЙ на одном из телеканалов также заявил о невозможности пакетного голосования.

Н.КАТЕРИНЧУК считает, что политические силы понимают необходимость принятия законов согласно законодательству Украины.

Он заметил, что в первоочередном порядке в парламенте будут приниматься законы, которые касаются отмены депутатской неприкосновенности, реализации социальных инициатив, в частности, Президента Украины, внесения изменений в закон о Кабинете министров Украины. Он считает, что за эти законопроекты будут голосовать не только представители коалиции, но и представители оппозиции.

Как сообщал УНИАН, 17 октября лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что фракции будущей демократической коалиции намерены принять 12 законопроектов в одном пакете до избрания премьер-министра и правительства.