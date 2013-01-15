Защита Волги намерена дойти до Евросуда

Сторона защиты экс-председателя Госкомфинуслуг Василия Волги подаст кассационную жалобу на сегодняшнее постановление Апелляционного суда Киева, которым был оставлен в силе приговор Шевченковского райсуда столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам по завершению судебного заседания Апелляционного суда заявил адвокат В.Волги Евгений Солодко.

“Конечно, мы и в дальнейшем будем защищать интересы нашего клиента. Конечно, мы будем обращаться с кассационной жалобой и будем обращаться в Европейский суд по правам человека”, - заявил он.

Отвечая на вопрос, известно ли, где будет отбывать наказание В.Волга, Е.Солодко отметил, что решение об этом будет принимать соответствующая комиссия Государственной пенитенциарной службы.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 января, Апелляционный суд Киева оставил без изменений приговор, вынесенный судом первой инстанции экс-председателю Госкомфинуслуг В.Волге, обвиняемому во взяточничестве.

Перед этим В.Волга и его защитой просили суд признать незаконным и необоснованным решение суда первой инстанции, а также просили апелляционную инстанцию направить дело на досудебное рассмотрение, то есть возобновить расследование с целью установления истины.

Напомним, В.Волга возглавлял Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг с марта 2010 года.

19 июля 2011 года он был задержан следователям Генеральной прокуратуры Украины совместно с работниками СБУ.

Генпрокуратура возбудила в отношении В.Волги уголовное дело по ст. 368 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупных размерах должностными лицами, занимающим ответственные должности, по предварительному сговору группой лиц).

20 июля Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения В.Волге в виде содержания под стражей.

25 июля Президент Виктор Янукович освободил В.Волгу от должности председателя Госкомфинуслуг.

24 сентября 2012 года Шевченковский районный суд Киева приговорил В.Волгу к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества. Таким образом, суд признал В.Волгу виновным в попытке получения 500 тыс. дол. взятки.