Томенко: власть намерена контролировать Киев до президентских выборов

06:22, 15 января 2013
Политика
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Народный депутат, один из лидеров партии «Батькивщина» Николай Томенко не исключает, что провластное большинство предложит на следующих выборах в Киевсовет сократить количество депутатов со 120 до 90 человек.

Власть намерена контролировать Киев до президентских выборов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Томенко заявил во время брифинга.

“Сейчас во власти идет дискуссия о том, как сформировать большинство в Киевсовете. Я не удивлюсь, если возникнет идея сократить количество депутатов со 120 до 90 и проводить выборы исключительно в мажоритарных округах”, - сказал Н.Томенко.

Он отметил, что, по мнению власти, в случае проигрыша на выборах мэра это даст возможность иметь своего председателя КГГА и большинство в Киевсовете и таким образом контролировать Киев в канун президентских выборов 2015 года.

Говоря о возможной дате проведения выборов мэра Киева и Киевсовета, Н.Томенко отметил, что сейчас это очень сложно прогнозировать. “Но существует теоретическая возможность, что эти выборы состоятся в конце мая - начале июня”, - сказал он.

По словам Н.Томенко, три оппозиционных силы должны выдвинуть единого кандидата на должность мэра, согласованных кандидатов в депутаты Киевсовета по мажоритарным округами, а по партийным спискам идти тремя отдельными колоннами. “Это будет позором, если оппозиция не выдвинет единого кандидата на должность мэра”, - сказал он.

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