Томенко: власть намерена контролировать Киев до президентских выборов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Томенко заявил во время брифинга.

“Сейчас во власти идет дискуссия о том, как сформировать большинство в Киевсовете. Я не удивлюсь, если возникнет идея сократить количество депутатов со 120 до 90 и проводить выборы исключительно в мажоритарных округах”, - сказал Н.Томенко.

Он отметил, что, по мнению власти, в случае проигрыша на выборах мэра это даст возможность иметь своего председателя КГГА и большинство в Киевсовете и таким образом контролировать Киев в канун президентских выборов 2015 года.

Говоря о возможной дате проведения выборов мэра Киева и Киевсовета, Н.Томенко отметил, что сейчас это очень сложно прогнозировать. “Но существует теоретическая возможность, что эти выборы состоятся в конце мая - начале июня”, - сказал он.

По словам Н.Томенко, три оппозиционных силы должны выдвинуть единого кандидата на должность мэра, согласованных кандидатов в депутаты Киевсовета по мажоритарным округами, а по партийным спискам идти тремя отдельными колоннами. “Это будет позором, если оппозиция не выдвинет единого кандидата на должность мэра”, - сказал он.