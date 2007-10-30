В Партии регионов Украину сравнили с проституткой, а Ющенко поставили ”двойку”

Кандидат в народные депутаты от Партии регионов Василий ХАРА считает, что в случае утверждения лидера одноименного блока Юлии ТИМОШЕНКО премьер-министром Украины отношения нашей страны и России ухудшаться, что повлечет увеличение цены на газ.

Такое мнение он выразил в интервью газете «Столичные новости» от 30 октября 2007 года.

«Вообще, за внешнеполитическую деятельность главы государства я бы выше «двойки» не поставил. У нас сейчас достаточно натянутые, мягко говоря, отношения с Россией – по вине Президента и его окружения! Если премьером будет Юлия Владимировна (ТИМОШЕНКО), конечно, отношения станут еще хуже», - считает В.ХАРА.

«Сколько она гадостей наговорила в отношении России! Там ведь тоже живые люди, и они адекватно будут реагировать, а это отразится на экономическом состоянии нашего государства … через газ», - добавил он.

В.ХАРА также убежден, что курс Президента Украины на интеграцию в НАТО сделает Украину врагом РФ. «Я лично считаю, что НАТО – это метод Президента сделать Украину врагом России», - подчеркнул он.

По его мнению, вступление Украины в ЕС через НАТО является неконструктивным.

«Вы посмотрите, как мы ломились в двери Евросоюза через НАТО, как публичная девка, себя всем предлагали, но никто нами не хочет пользоваться!», - добавил В.ХАРА, отметив, что не нужно «себя предлагать», а необходимо создать в стране такую экономику, в которой была бы заинтересована Европа.

По его мнению, сегодня Украина имеет хорошие отношения только с Грузией, Польшей и Латвией, но этого мало, чтобы говорить о нормальном внешнеполитическом курсе страны.