Азаров объяснил, что такое ”азаровщина”

Открывая Международный форум "Трансфер технологий и инноваций", организованный Министерством финансов и посольством Германии на Украине, первый вице-премьер, министр финансов Николай Азаров подчеркнул, что при выборе стратегии развития Украина должна ориентироваться на опыт Азии, а не Европы. "Что плохого в том, что Китай, Индия развиваются в четыре-пять раз быстрее? Ведь нам тоже нужно развиваться значительно быстрее Европы",– объяснил он свою позицию.

Завершив выступление общими фразами о важности форума и послушав господина Шеферса, Николай Азаров направился к выходу, где его ждали журналисты. Представителям СМИ он также сказал несколько слов о необходимости проведения форума, после чего перешел к темам, которые интересовали его намного больше. Первый вице-премьер сказал, что принятие нового Налогового кодекса имеет огромное значение, поддержал увеличение количества свободных экономических зон, которые "подняли Китай и Индию", и заявил о необходимости введения налоговых преференций для инвесторов. По его словам, в новом Налоговом кодексе планируется предусмотреть норму, по которой все средства, направленные на приобретение новых технологий, будут освобождены от налога на прибыль. "Многие говорят обо мне, дескать, `азаровщина`. Но вот это и есть `азаровщина`! И я не откажусь от таких подходов, если они работают на пользу государства",– с гордостью прокомментировал свои предложения господин Азаров.

Слово "азаровщина" в ходе пресс-конференции звучало еще несколько раз. Всякий раз Николай Азаров обозначал этим термином принципиальные для него позиции, имеющие позитивный характер, например меры, принятые для преодоления высокой инфляции. Когда же журналисты попросили господина Азарова прокомментировать высокие темпы инфляции в нынешнем году, первый вице-премьер объявил виновниками негативной тенденции украинских мигрантов, уехавших работать на Запад. "На Украину пришло (от них) $7 млрд, которые Нацбанк вынужден был выкупать, а значит, эмитировать новые объемы гривны",– объяснил господин Азаров.

Коснувшись международной политики, заместитель главы правительства спрогнозировал подписание договора о вступлении Украины в ВТО уже до конца года. Господин Азаров рассказал также, каким образом Украине удалось убедить Киргизию дать согласие на подписание с Украиной протокола о доступе на рынки товаров и услуг. "Я нашей делегации дал указания соглашаться на все торговые условия, которые выдвигает нам Киргизия. У нас с ними почти нулевой оборот, и Украина мало что потеряет и мало что выиграет, зато у Киргизии не останется аргументов",– заявил он.

В конце пресс-конференции Николай Азаров сказал журналистам, что надеется на активизацию переговоров с Россией, Белоруссией и Казахстаном о начале полноценной работы единого экономического пространства: "Это фактически общий рынок, для нас это выгодно и интересно... Я надеюсь, что мы эти переговоры возобновим".

Коммерсант-Украина