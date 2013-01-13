Умер известный украинский диссидент и политзаключенный Михаил Горынь

Об этом сообщает Zaxid.net.

«Те, кто в 90-ом году были причастны к организации памятной цепи Злуки в один голос говорят, что без Михаила Горыня она бы не состоялась. Но это лишь один знаковый эпизод из его жизни. В Украине сегодня немного людей, по которым нация могла бы сверять правильность своего пути. Михаил Горынь, несомненно, был одним из них», - отметил городской председатель Львова Андрей Садовый.

Справка УНИАН. М.Горынь родился 17 июня 1930 года в селе Книсело Жидачевского района Львовской области. Его отец руководил сельской «Просвитой» и районной организацией ОУН, за что и был репрессирован польской властью. В декабре 1944 г. Михаил вместе с матерью депортирован советской властью в Сибирь, и по пути в ссылку им удалось сбежать. После побега семья легализировалась в Ходорове, где Михаил пошел работать на завод. Там в 1949 г. парень окончил школу. С 1949 по 1955 гг. учился на отделении логики и философии Львовского университета. По завершении вуза работал учителем логики, психологии, украинского языка и литературы, заведовал районным методкабинетом, был инспектором Стрилкивского районо.

Активный шестидесятник, в 1962 г. наладил контакты с Иваном Светличным, Иваном Дзюбой, Иваном Драчом и другими. Организовывал распространение издаваемой за рубежом политической литературы и самиздата.

В августе в 1965 г. арестован по обвинению в проведении антисоветской агитации и пропаганды, а в апреле 1966 г. осужден к шести годам лагерей сурового режима. Наказание отбывал в Мордовии. Освободился М.Горынь в 1971 г., а в августе в 1978 г. вместе с Вячеславом Чорновилом возобновил журнал «Український вісник», который В.Чорновил, Михаил Косив и Ярослав Кендзьор стали издавать в 1970 г.

Кроме того, Михайло Горынь активно участвует в деятельности Украинской Хельсинкской группы, созданной в 1976 г. Вместе с В.Чорновилом и братом Б.Горынем он разработал «Декларацию принципов Украинского Хельсинского Союза», обнародованную 7 июля 1988 г. на 50-тысячном митинге во Львове.

3 декабря 1981 г. М.Горынь снова арестован, а 25 июня этого же года осужден за «антисоветскую агитацию и пропаганду и отказ дать показания по делу Ивана Кандыбы» к 10 годам лишения свободы в лагерях особо строго режима и к 5 годам ссылки. Помилован в 1987 г., реабилитирован в 1990 г.

С 1989 г. работал в оргкомитете Народного Руха Украины за развитие в Киеве. На Учредительном съезде НРУ, который состоялся 8-10 сентября, избран председателем секретариата партии. В 1990 г. избран депутатом Верховной Рады УССР, работал в Комиссии по вопросам суверенитета, возглавлял комиссию национальных меньшинств.

19 мая 2000 г. избран председателем Украинского Всемирного Координационного Совета.

Награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени, Орденом Свободы (2009 г.) и др.