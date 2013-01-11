ВР сведет 4 заявления о европейском курсе в одно согласованное

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета, соответствующее решение было принято на заседании комитета, который решил вынести на рассмотрение парламента согласованный проект заявления Верховной Рады Украины о евроинтеграционных устремлениях страны. В связи с этим авторам 4-х проектов предложенных заявлений и другим представителям фракций парламента поручено разработать совместный согласованный текст такого заявления.

Кроме того, принято решение о создании в рамках Комитета ВР по вопросам европейской интеграции подкомитетов и решение о формировании делегаций Верховной Рады, деятельность которых обеспечивается Комитетом ВР по вопросам европейской интеграции (КПС и ЕВРОНЕСТ).

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По словам председателя комитета Григория Немыри, 2013 год является решающим для отношений нашего государства с Европейским Союзом. "Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной парафировано, его осталось подписать и выполнить четкие, понятные условия ЕС, необходимые для этого", - подчеркнул он. "Хотя отношения Украина-ЕС - это дорога с двусторонним движением, сейчас мяч находится на стороне Украины", - добавил Г.Немыря.

Как напомнили в комитете, соответствующие требования ЕС были изложены в декабре прошлого года в заключениях Европейского совета (10.12.12) и в резолюции Европарламента (13.12.12). Они касаются вопросов выборочного правосудия в Украине, избирательных вопросов и реформирования судебной и правоохранительной систем.