Эксперты: на выборах в Киеве оппозицию ждут две ловушки

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.Фесенко и И.Жданов высказали на пресс-конференции в Киеве.

"Выборы в Киеве станут определенным тестом, индикатором и настроений избирателей, и опять-таки - испытанием демократических стандартов, в конечном итоге - это тест, у кого больше шансов на будущих президентских выборах", - сказал В.Фесенко.

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В свою очередь, И.Жданов обратил внимание на некоторые проблемы законодательного характера во время организации и проведения выборов в Киеве, из-за которых оппозиция может попасть в ловушку.

"Первая заключается в том, что мэр, избранный всенародно, ничего не решает, поскольку все рычаги влияния находятся в руках назначенного Президентом председателя Киевской городской государственной администрации - касающиеся бюджета, касающиеся распоряжения бюджетными и организационными ресурсами. Можно избрать любого мэра, а рычагов влияния на ситуацию у него не будет. Вторая законодательная ловушка заключается в том, что выборы мэра проходят в один тур, и менять эту норму никто не будет", - объяснил эксперт.

В такой ситуации, по мнению И.Жданова, оппозиция должна объединиться и выдвинуть единого кандидата в мэры столицы. "Если оппозиция не выдвинет единого кандидата, тогда силы распылятся и, конечно, будет больше шансов на победу или у провластного кандидата, или у такого кандидата, который позиционирует себя как нейтрального. Поэтому я думаю, что одна из задач для оппозиции - эффективно сработать на киевских выборах, договориться о принципах непротивостояния другу другу и о единой кандидатуре киевского мэра", - отметил политолог.

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"Для оппозиции очень важна символическая победа на этих выборах с точки зрения последующих президентских выборов. С другой стороны - очень важно удержание и завоевание политического плацдарма в Киеве. Если будет свое большинство в Киевсовете и будет свой мэр, пусть с ограниченными полномочиями, тогда в Киеве может возникнуть ситуация политического противостояния", - сказал В.Фесенко.

Он не исключил, что власть на законодательном уровне может инициировать еще большее ограничение полномочий городского головы Киева. "Я допускаю, что, учитывая слабость позиции кандидата от власти, могут пойти на ограничение полномочий мэра Киева, потому что в Законе "О Киеве - столице Украины" реального разграничения полномочий нет. И могут разграничить так, что мэр будет чисто представительской должностью, а реальная экономическая, исполнительная власть будет у руководителя государственной администрации. Это будет проблема", - считает В.Фесенко.

Как сообщал УНИАН, 1 июня 2012 года Киевский городской голова Леонид Черновецкий написал заявление о досрочном сложении полномочий. Вопрос о сложении Л.Черновецким полномочий городского головы был рассмотрен на сессии Киевсовета 12 июля.

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19 июля секретарь городского совета Галина Герега, которая временно исполняет обязанности Киевского городского головы, обратилась в Верховную Раду с ходатайством о назначении внеочередных выборов мэра столицы.

1 октября Комитет ВР по вопросам государственного строительства и самоуправления рекомендовал парламенту принять решение о проведении выборов мэра Киева весной 2013 года.

На парламентских выборах 28 октября 2012 года за Партию регионов в Киеве проголосовало 12,6% избирателей. При этом в 12 из 13 мажоритарных округов победили представители оппозиции.