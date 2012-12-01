Томенко: кандидата в мэры Киева должны назвать сами киевляне

Такое убеждение в комментарии УНИАН высказал заместитель председателя Верховной Рады Украины, один из лидеров “Батькивщины” Николай Томенко.

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«Учитывая ошибки, допущенные во время предыдущих избирательных кампаний в столице, в частности, когда от оппозиции выдвигались несколько кандидатов, и команда Леонида Черновецкого удачно этим воспользовалась, мы больше не имеем права их допускать», - сказал Н.Томенко.

По его убеждению, кандидата на должность мэра столицы должны определять сами киевляне, а не «партийные вожди». По его словам, это значит, что по результатам социологического исследования должна быть предложена самая популярная и самая авторитетная кандидатура среди киевлян, а не лояльная к партийным руководителям и чиновникам.

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«Во-вторых, этот кандидат должен быть согласован не только в пределах «Батькивщины», но и с «УДАРом» и «Свободой». Только тогда есть шанс превратить это в настоящую избирательную кампанию, где городской голова будет представлять большинство украинской столицы, а не какую-то финансово-политическую группу или партию», - подчеркнул Н.Томенко.