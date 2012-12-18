Эксперты: оппозиция рано считает, что выиграет выборы мэра Киеве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор компании Berta Communications Тарас Березовец и директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко заявили сегодня на пресс-конференции в Киеве, посвященной предстоящим выборам мэра столицы и депутатов горсовета.

«Теоретически система выборов может быть изменена на двухтуровую, но для этого голосов в парламенте пока мало», - отметил В.Фесенко.

По его мнению, команде власти невыгодно проводить выборы столичного председателя в два тура, поскольку при такой системе очень вероятно, что победу одержит кандидат от оппозиции.

В.Фесенко и Т.Березовец также сообщили, что на сегодняшний день рассматривается сценарий проведения выборов депутатов Киевсовета по мажоритарной системе.

«Вероятность того, что может быть проведен эксперимент, и могут провести выборы в Киеве только по мажоритарной системе, действительно есть. Такой сценарий существует. Я не исключаю, что такой вариант может быть задействован, потому что он сразу уменьшает возможности оппозиции создать свое большинство в Киевсовете. И реальным он может быть, потому что и у представителей команды Черновецкого, и у многих известных людей, которые захотят получить мандаты депутатов Киевсовета, появятся шансы побороться за это в качестве самовыдвиженцев», - отметил В.Фесенко.

По его прогнозу, если выборы депутатов Киевсовета состоятся по мажоритарной системе, то состав горсовета следующего созыва будет «эклектичным и без стойкого большинства».

Кроме того, В.Фесенко не исключил, что выборы мэра Киева могут отменить, но такой вариант развития событий, по его мнению, маловероятен.

«Возникло немало мнений, что выборы в Киеве могут отменить, поскольку оппозиция на сто процентов их выиграет. Я бы предостерег оппозицию относительно таких настроений - сейчас победа им далеко не гарантирована. Но отменить выборы в Киеве, по моему мнению, было бы еще одним серьезным минусом по отношению к власти, потому что это было бы очередное неправовое, неконституционное решение. Отменять выборы было бы рискованно, потому что это еще один повод к замечаниям Украине со стороны Европы, международных организаций. Поэтому считаю, что, скорее всего, выборы состоятся в конце мая – в начале июня. Тем более, что у власти есть сценарий, как обеспечить свои интересы», - отметил В.Фесенко.

В свою очередь Т.Березовец выразил убеждение, что выборы проведут на День города в мае 2013 года. «Это будет 26 мая, День Киева. Тем более, что последние выборы в Киеве проходили в мае. То есть это будет логично, что это будет не июнь, а май», - сказал он.

Т.Березовец также напомнил, что Верховная Рада до конца февраля должна принять решение о проведении местных выборов в столице.

«Сегодня сроки четко определены. Если выборы проходят в мае, то решение о выборах ВР должна принять не позже февраля. Понятно, что предложение проголосовано не будет до конца этого года. Январь фактически мертвый сезон. То есть вероятнее, что решения примут в феврале», - отметил он.

Эксперты также не исключили, что власть может еще больше ограничить полномочия Киевского городского председателя, если ее кандидат на эту должность перед выборами будет иметь меньшие рейтинги поддержки, чем кандидат от оппозиции.

Как сообщал УНИАН, фракция партии «УДАР» зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о проведении выборов в Киеве в первую неделю июня 2013 года. По словам лидера фракции Виталия Кличко, законопроектом предлагается одновременно провести выборы мэра и депутатов Киевсовета. Кроме того, «УДАР» предлагает вернуть мэру столицы ряд полномочий.

Законопроектом предусмотрено установить, что выборы мэра Киева проводятся в два тура.