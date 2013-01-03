Вилкул пообещал уже через месяц рассказать, что будет с «доступным жильем»

В комментарии, переданном УНИАН, вице-премьер-министр, в частности, отметил: «Мы детально изучает все государственные программы строительства доступного жилья и социального жилья с тем, чтобы определить наиболее эффективную модель. Для этого привлечены эксперты – отечественные и зарубежные. Через месяц будет подготовлена детальная программа действий», – подчеркнул А.Вилкул.

По его словам, программа «Доступное жилье» не только решает одну из ключевых социальных проблем, но и способствует развитию строительной отрасли, где создание одного рабочего места ведет к созданию еще пяти рабочих мест в смежных областях.

Как сообщал УНИАН, при подготовке государственного бюджета на 2013 год Кабинет министров Украины предложил предусмотреть 50 млн грн на строительство доступного жилья в 2013 году.

Ранее Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства планировало предусмотреть в госбюджете на 2013 год 2 млрд грн на все программы строительства доступного жилья.