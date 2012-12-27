СМИ: Четверть министров нового Кабмина родились за рубежом, четверть - на Донбассе

Так в России родился глава украинского правительства Николай Азаров, министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов, министр здравоохранения Раиса Богатырева и министр обороны Павел Лебедев, пишет Тиждень.ua.

Министр Кабинета Министров Елена Лукаш родилась в Молдове, а министр экологии и природных ресурсов Олег Проскуряков - в Казахстане.

Также свое ощутимое представительство в новом Кабмине имеет Донбасс - пять министров выходцы из этого региона: первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, вице-премьер-министр Юрий Бойко, министр внутренних дел Виталий Захарченко, министр доходов и сборов Александр Клименко и министр социальной политики Наталья Королевская.

Вице-премьер-министр Александр Вилкул и министр финансов Юрий Колобов родились на Днепропетровщине, а министр юстиции Александр Лавринович и министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк - в Житомирской области.

В правительстве Азарова - двое киевлян. Это - вице-премьер-министр Константин Грищенко и министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник.

Остальные министры - выходцы из Запорожской (министр инфраструктуры Владимир Козак), Кировоградской (министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Темник), Полтавской (министр иностранных дел Леонид Кожара) и Сумской (министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий) областей Украины.

Как известно, сейчас весь состав Кабинета министров Украины насчитывает 21 человека.