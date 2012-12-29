Ивано-франковские депутаты выделили 2,4 миллиона на пенсии ветеранам УПА

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение зафиксировано в областном бюджете на 2013 год, который 28 декабря принял областной совет.

По словам начальника Главного финансового управления Ивано-Франковской обладминистрации Галины Карп, 2,4 млн. гривен - это расходы на выполнение решения областного совета о доплатах ветеранам ОУН-УПА в сумме 250 грн ежемесячно к их пенсии. Она также уточнила, что средства на эти цели предусмотрены в региональной целевой программе по социальной защите населения.

Выплату второй половины ежемесячной надбавки к пенсиям ветеранам ОУН-УПА в сумме 250 грн должны обеспечить районные и городские бюджеты.