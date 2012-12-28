Кожемякин говорит, что Тимошенко сохраняет оптимизм
Оппозиция до 10 января определится с проведением референдума относительно декриминализации статьи, по которой осуждена Тимошенко.
Оппозиция до 10 января 2013 года определится относительно проведения референдума по вопросу изменения статьи 365 Уголовного кодекса Украины «Превышение власти или служебных полномочий», по которой осуждена экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.
Об этом защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Андрей Кожемякин сообщил на брифинге в Харькове, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о возможности проведения такого референдума.
«Этот процесс на стадии обсуждения. Мы говорили о том, что закон о референдуме, – это закон довольно опасный, который ведет к узурпации власти действующим Президентом. Этот вопрос обсуждается. Я думаю, мы до 10 января определимся с технологией и началом этой процедуры», - сказал А.Кожемякин.
Он выразил сожаление по поводу того, что Ю.Тимошенко во второй раз подряд будет отмечать Новый Год в заключении. «Это для нас очень досадно. И сегодня, общаясь с Юлией Владимировной, я сказал, что действительно, наша команда, наверное, не все сделала в этом году, чтобы добиться ее освобождения, и для того, чтобы политические репрессии сегодня прекратились в Украине или хотя бы их стало немного меньше», - сказал А.Кожемякин.
В то же время депутат отметил оптимистичное настроение Ю.Тимошенко и заметил, что она передала «слова поддержки и благодарности всем членам фракции» и поздравила с новогодними праздниками вновь избранных народных депутатов.
По словам А.Кожемякина, во время встречи в больнице с экс-премьером были обсуждены вопросы подготовки самых необходимых законопроектов, действия фракции во время пленарных заседаний, партийные вопросы, возможность создания на базе трех оппозиционных сил парламентского большинства, а также возможность использования полномочий председателя Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности (эту должность занимает А.Кожемякин – УНИАН) в борьбе с коррупцией в стране.
А.Кожемякин отметил, что на последнем пленарном заседании перед каникулами оппозиция в парламенте будет ставить на рассмотрение социальные законопроекты, изменения в госбюджет и вопрос о декриминализации статьи 365 Уголовного кодекса Украины, по которой осуждена Ю.Тимошенко.
Говоря о состоянии здоровья Ю.Тимошенко, защитник отметил, что «она стала чувствовать себя немного лучше» и в ее «глазах появился оптимизм».
Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была осуждена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. Также суд удовлетворил иск НАК «Нафтогаз Украина», согласно которому Ю.Тимошенко должна возместить ущерб компании в сумме свыше 1,5 млрд грн.
Со вступлением в силу нового Закона «О всеукраинском и местном референдумах» оппозиция заявила о том, что будет инициировать проведение референдума, целью которого будет внесение изменений в статью 365 УК Украины («Превышение власти или служебных полномочий»), благодаря чему Ю.Тимошенко может быть освобождена.