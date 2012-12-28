Экс-министр рассказал о наиболее коррумпированной системе закрытого типа в Украине

Об этом он заявил в эфире «5 канала».

«Газовый и энергетический сектор - это самая коррумпированная система закрытого типа в Украине. Здесь добывают деньги не только на транспортировке, но и на жилищно-коммунальных услугах, на продаже электроэнергии, на продаже тепла, на производстве товаров, используя электроэнергию, газ и другие энергетические материалы», - заявил Лановой.

«Ахметов покупает не только индустриальные предприятия, но и системы жилищно-коммунального хозяйства. Странно, ведь это устаревшие, изношенные как говорят системы, но там такой огромный объем. Вспомним, что там последний раз было списано долгов по жилищно-коммунальному хозяйству 26 миллиардов гривен - это огромные деньги. Периодически, раз в 5-19 такие суммы списывают, люди зарабатывают бешеные деньги», - отметил экс-министр.

«В американском сенате заслушали доклад о том, что у нас в Украине идеальная энергетическая модель для коррупции. И в этой модели чемоданами носят деньги не только министрам, но и премьер-министрам и президентам», - добавил Лановой.