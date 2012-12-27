Мэр объяснил провал голосования расколом в Партии регионов

Как передает корреспондент УНИАН, за избрание новым секретарем Житомирского горсовета действующего начальника управления Житомирского горсовета и внефракционного депутата С.Пивоваровой во время тайного голосования проголосовало всего 26 депутатов совета, чего при большинстве в 31 голос было недостаточно.

Кандидатуру С.Пивоваровой предложил депутатам мэр Житомира Владимир Дебой.

Депутаты от оппозиции, которые предложили мэру на должность секретаря горсовета свою кандидатуру Олега Горая (ВО «Батькивщина»), не принимали участия в голосовании за С.Пивоварову.

Мэр Житомира В.Дебой объяснил провал голосования за С.Пивоварову "расколом во фракции Партии регионов".

В то же время, как сообщил сегодня журналистам на пресс-конференции в Житомире лидер Объединенной оппозиции «Батькивщина» в Житомирский области Геннадий Зубко, "желание Житомирского городского головы видеть на посту секретаря совета С.Пивоварову – это еще одна попытка вернуть назад в кресло Н.Леонченко, которую в ноябре этого года депутаты отправили в отставку. Мэр надеется, что Н.Леонченко выиграет суд и вернется в свой кабинет, из которого по факту она и не выходила. Тогда С.Пивоварова без проблем освободит для нее место и пойдет дальше работать в управление жилищного хозяйства».

Как сообщал УНИАН, 23 ноября депутаты Житомирского горсовета отправили в отставку секретаря Житомирского горсовета, члена Партии регионов Н.Леонченко. Рассмотрение этого вопроса инициировали депутаты от Объединенной оппозиции, которые публично высказали на сессии претензии к работе секретаря.