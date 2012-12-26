Королевская рассказала, когда можно ждать улучшения

Министр социальной политикиНаталия Королевская будет инициировать изменения в государственный бюджет на 2013 год с целью увеличения финансирования социальной сферы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам перед началом заседания Кабинета министров.

«Я буду настаивать, чтобы в этом бюджете были изменения», - сказала Н.Королевская.

Она отметила, что на протяжении января 2013 года разберется со всеми делами Министерства социальной политики, и в конце января представит концепцию своей работы в должности министра.

«Я считаю важнейшей (целью - УНИАН) для страны - это улучшение состояния дел в социальной политике, улучшение благосостояния граждан», - сказала Н.Королевская.

Отвечая на вопрос, как она будет выполнять свои предвыборные обещания о зарплате в 1000 евро и пенсии в 500 евро, министр отметила: «Можно ожидать, безусловно... Повышение пенсий, повышение заработных плат обязательно нужно. Когда это, в каком объеме, до конца января будем докладывать».

В то же время Н.Королевская отметила, что остается политиком, несмотря на работу в должности министра.