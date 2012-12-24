Прокуроры просят суд не выпускать больного Луценко из колонии

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление сегодня во время выездного заседания Менского райсуда Черниговской области, которое проходит в Менской колонии, сделали представители прокуратуры.

Как отмечает гособвинение, лицо, которое после объявления приговора заболело болезнью, которая объективно препятствуют отбыванию наказания, может быть освобождено в случае, если эта болезнь обостряется и может привести к тяжелым последствиям.

«Считаем, исследовав все материалы дела, что ни одно из приведенных ходатайств адвокатов относительно болезней Луценко не дает оснований для его освобождения от наказания», - заявили представители прокуратуры.

По их словам, цирроз печени, который ранее диагностировали врачи, «в дальнейшем не подтвердился, а лишь говорилось о жировой болезни печенки и признаках первичной портальной гипертензии».

Кроме того, сторона гособвинения указала на тот факт, что соответствующее заключение относительно освобождения лица от отбывания наказания по состоянию здоровья должна дать специальная врачебная комиссия при Государственной пенитенциарной службе, которая бы подтвердила наличие или отсутствие таких оснований, однако такая комиссия не собиралась и такого заключения не давала.

Учитывая изложенное, представители прокуратуры, обращаясь к суду, просили в удовлетворении ходатайства адвокатов Алексея Баганца, Игоря Балика и Игоря Фомина отказать.

В свою очередь, в своем выступлении Ю.Луценко отметил: «Позиции прокуратуры я не удивляюсь». По словам обвинения, продолжил он, болезнь должна в дальнейшем привести к еще более тяжким последствиям, и только тогда будут основания для освобождения. «Есть ли свидетельство о обострении болезни? Безусловно. Если это не прогресс болезни, то что такое тогда прогресс, – когда меня вперед ногами вынесут?», - отметил Ю.Луценко.

Заслушав мнения сторон - участниц судебного заседания, суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по заявленному ходатайству.

При этом председательствующий на судебном процессе судья Александр Савченко заметил, что резолютивную часть определения суд объявит ориентировочно через час-полтора.