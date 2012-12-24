Яценюк: Батькивщина, УДАР и Свобода выдвинут единого претендента на мэра Киева

Партии «Батькивщина», «УДАР» и «Свобода» на выборах выдвинут единого претендента на пост мэра Киева.

Об это в интервью газете "КоммерсантЪ - Украина" (№ 212 от 24 декабря) сообщил лидер парламентской фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

На вопрос о создании Совета Объединенной оппозиции и его роли, А.Яценюк ответил, что он будет выполнять три функции: выработка и согласование единой политической позиции, внесенние законопроектов и совместное участие в выборах.

«Я говорю сегодня в первую очередь о местных выборах, начиная с выборов в Киеве» - сказал он.

На уточняющий вопрос, будет ли на выборах мэра Киева от «Батькивщины», «УДАРа» и ВО «Свобода» единый кандидат, А.Яценюк сказал, что все «абсолютно правильно».

«Ведь эта формула показала успех», - добавил он.