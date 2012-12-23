Балога о выборах в ВР: «быкующие» получили возможность победить «идейных»

На последних парламентских выборах в ходу были не столько идеи, программы и личности, сколько наличность, продпайки и всевозможные услуги.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет народный депутат Украины Виктор Балога.

По его словам, на «глубоко потребительское» отношение власть имущих к своей стране избиратели ответили симметрично. «Народ рассудил по-своему, он следовал принципу «с паршивой овцы - хоть шерсти клок», - отметил депутат.

«В результате «быкующие» получили возможность победить «идейных». Пускай не везде, но достаточно часто, чтобы говорить об этом, как о дикой, неприглядной тенденции. Которая, судя по всему, надолго сохранит свою актуальность», - считает В.Балога.

«Тот факт, что на востоке страны были округа, где имена счастливых финишеров были известны еще до старта, лишь подтверждают уже ставший расхожим тезис: после пятилетней передышки выборы снова превратились из соревнования в битву. А воля избирателя зачастую совсем не влияла на процесс определения победителя», - подчеркнул политик.