Политолог думает, что травля Табаловых стала временной «прививкой» ВР от тушек

Председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что новые «тушки» в Верховной Раде не появятся до голосования за распределение должностей в парламентских комитетах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время пресс-конференции.

«Нужен покой, определенная стабильность. А дальше вопрос останется открытым», - отметил В.Фесенко.

При этом, по его мнению, «травля» депутатов Табаловых обезопасила пока от появления новых «тушек» в ВР.

Кроме того, В.Фесенко не исключает возможности тайных договоренностей о «свободном режиме голосования», когда некоторые оппозиционные депутаты эпизодически будут голосовать за определенные правительственные, президентские законопроекты или законопроекты политических оппонентов.

Как сообщал УНИАН, Андрей и Александр Табаловы были избраны от «Батьківщини», однако отказались вступить в ее фракцию. В частности, отец Александр Табалов прошел в ВР по списку Объединенной оппозиции «Батьківщина» (№ 49), а сын А.Табалов баллотировался от «Батьківщини» в округе № 99 в Кировограде.

11 декабря Объединенная оппозиция «Батьківщина» обнародовала требование к Табаловых сложить депутатские мандаты. Как заявили в оппозиции, отказавшись войти во фракцию «Батьківщина», эти депутаты нарушили присягу кандидата в народные депутаты, подписанную ими 5 августа этого года.