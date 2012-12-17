Эксперт прогнозирует, что «тушек» после Нового года станет больше

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Еще неизвестно, как сложится судьба парламентских оппозиционных фракций в Верховной Раде. Кого-то из них начнут «тушковать». На сегодняшний день это еще не конец истории. Новые переходы будут непременно, и они будут сразу после Нового года. Обрабатываются сегодня, по моей информации, очень активно из «УДАРа» 5 народных депутатов, из «Батькивщины» – там в обработке находятся более 10 человек. Потому «тушкование» может все существенно изменить», - сказал Т.Березовец.