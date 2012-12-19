В Крыму из-за шторма затонул рыболовный сейнер - за 7 минут пошел ко дну

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, судно было пришвартовано к берегу. В результате инцидента никто не пострадал - экипажа на сейнере в момент ЧП не было.

"В результате сложных погодных условий получил пробоину и за 7 минут пошел ко дну сейнер", - говорится в сообщении.

Площадь судна составляет 56 квадратных метров, глубина - 2 метра.

В Крыму вот уже несколько дней подряд объявляют штормовое предупреждение. МЧС советует жителям полуострова не выходить в море на маломерных судах.