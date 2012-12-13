СМИ: украинским силовикам упростили слежку и проникновение в жилье граждан

Порядок их проведения утвержден специальной инструкцией. Среди прочего документ регламентирует негласное проникновение оперативников в жилье, снятие данных с личного компьютера и взятие биологических образцов. Эксперты считают, что такие действия силовиков нарушают права человека, - пишет сегодня издание "Коммерсант-Украина".

"Негласные следственные действия проводятся в отношении подозреваемого или другого лица, если в результате их проведения есть возможность получить данные о преступлении и лице, которое его совершило",— указывается в документе. Как сообщил один из разработчиков Уголовного процессуального кодекса (УПК) глава подкомитета по вопросам уголовно-процессуального законодательства Верховной рады VI созыва Святослав Олийнык, НСД могут проводиться в отношении "неограниченного круга лиц, которые не являются подозреваемыми, но, по данным следствия, располагают важной информацией".

Оперативникам, в частности, разрешается проводить скрытый аудио- и видеоконтроль, просмотр, выемку или наложение ареста на корреспонденцию. Кроме того, допускается контроль звонков, SMS, MMS, переписки в интернете; изъятие данных из компьютера без ведома владельца, а также негласное получение "образцов материалов или сырья в публично недоступных местах для проведения сравнительного анализа".

Инструкция разрешает силовикам вести наблюдение в публично доступных местах "без ведома присутствующих лиц", а также обследовать жилье или другую собственность граждан. "Это не обыск, а негласное проникновение,— уточнил господин Олийнык.— Обыск, как и раньше, будет проводиться по решению суда и в присутствии понятых".

Завершает инструкцию пункт о соблюдении прав граждан. В нем говорится, что лица, в отношении которых проводились НСД, должны быть проинформированы об этом в течение года с момента их завершения. "Это новшество УПК. Граждане могут даже оспорить проведение негласных следственных действий в суде, если это причинило им какой-либо ущерб,— пояснил Святослав Олийнык.— НСД являются законными, потому что обусловлены мерами безопасности. Для того чтобы государство выполняло функции по борьбе с преступностью, необходимо иметь инструментарий".

Генерал милиции в отставке народный депутат Геннадий Москаль (фракция "Батькивщина") считает, что проведение НСД нарушает конституционные права граждан. "В Конституции не указано, что в целях национальной безопасности можно проникнуть в жилище без разрешения суда и понятых. Закон об оперативно-розыскной деятельности не разрешает обыск без понятых. УПК в целом не согласован с действующими законами, а все потому, что писали его теоретики, спешившие выдать продукт на-гора",— заявил Москаль.