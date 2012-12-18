Янукович и Путин после «тет-а-тет» подпишут документы

Об этом говорится в программе рабочего визита Президента Украины В.Януковича, которая есть в распоряжении УНИАН.

Программой предусмотрено прибытие Президента Украины в международный аэропорт «Внуково-2» украинским спецсамолетом «А-319» орентировочно в 17.20 мск, после чего украинская делегация направится в Кремль.

Далее предусмотрено 15 минут на встречу президентов в формате «тет-а-тет», после чего пройдет церемония подписания двусторонних документов. При этом не уточняется, какие именно документы будут подписаны.

Далее запланировано заявление президентов для представителей СМИ.

После 19.00 мск переговоры В.Януковича с В.Путиным продолжаться в расширенном составе в формате рабочего обеда.

Предполагается, что сегодня вечером В.Янукович вернется в Киев.

Ранее пресс-служба Президента Украины сообщила, что во время встречи с российским коллегой В.Путиным В.Янукович планирует обсудить комплекс актуальных вопросов украинско-российского сотрудничества, прежде всего в энергетической и торгово-экономической сферах.

Внимание также будет уделяться выработке взаимоприемлемого механизма взаимодействия Украины с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана.

По данным информированного источника с российской стороны, кроме В.Путина, в переговорах примут участие глава «Газпрома» Алексей Миллер, министр энергетики Александр Новак и глава МИД Сергей Лавров.