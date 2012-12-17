На Банковой рассказали, о чем Янукович будет говорить с Путиным
18:43, 17 декабря 2012Политика
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Янукович обсудит с Путиным сотрудничество в энергетической и торгово-экономической сферах, – сообщает пресс-служба Президента.
Янукович и Путин встретятся в Кремле
18 декабря Президент Украины Виктор Янукович будет находиться с рабочим визитом в Российской Федерации.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным В.Янукович планирует обсудить комплекс актуальных вопросов украинско-российского сотрудничества, прежде всего в энергетической и торгово-экономической сферах.
Внимание также будет уделяться выработке взаимоприемлемого механизма взаимодействия Украины с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана.
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