Рыбак рассказал, как Янукович научил его говорить по-украински

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак сказал, что он русскоязычный, хотя родители и говорили по-украински, а он по-украински заговорил, когда пришел в правительство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Рыбак сказал в эфире программы «Большая политика».

В.Рыбак сообщил, что его отец родом из Житомирской области, а мать - из Черкасской, и когда они жили в Донецкой области, то «был там у нас такой рабочий уголок, где мы жили, так только мои родители там разговаривали на украинском языке, и соседи, когда им что-то нужно было, говорили: "Пойди у бендеры спроси".

В.Рыбак отметил, что "когда я перешел вице-премьер-министром работать и в первый день работы захожу к премьер-министру Виктору Федоровичу Януковичу и говорю: "Виктор Федорович, у меня есть вопросы, мы должны обсудить". "А Виктор Федорович сидит, смотрит на меня и говорит: «Володимир Васильович, ідіть». Я говорю: «Куда идти?» А он говорит: «Ви прийшли на державну службу, але не володієте державною мовою, та ще й мене розслабляєте. Ідіть, вчіть українську мову".

В.Рыбак отметил, что "первое крещение у меня было в Ивано-Франковской области», когда в зале было 500 человек и «я руководству Ивано-Франковской области говорю: приехал к вам изучать украинский язык, так я буду разговаривать, но вы не ругайтесь, если будут русские слова». «А они говорят - а деньги привезли? Я говорю, что деньги есть, а они говорят - тогда нормально будет", - рассказал В.Рыбак.