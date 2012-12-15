Ночью перед голосованием Рыбаку позвонили члены оппозиции

Об этом Владимир Рыбак сказал в эфире программы «Большая политика»: «Не так просто пережить, потому что я ночь ту не заснул».

По его словам, ему звонили не только из Партии регионов и КПУ, но и некоторые представители оппозиции и говорили, что готовы были бы проголосовать, но не сделают этого ввиду партийной дисциплины. Он отметил, что не увидел каких-либо серьезных замечаний по его кандидатуре, кроме сомнений относительно возраста.

Также Рыбак рассказал, что на встречу с дипломатами в статусе председателя ВР сегодня необходимо было идти во фраке, но у него не было и пришлось покупать. Он отметил, что выбирал фрак сам, и жена еще даже не видела, разве что по телевизору.