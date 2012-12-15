Ночью перед голосованием Рыбаку позвонили члены оппозиции
00:24, 15 декабря 2012Политика
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Председатель Верховной Рады говорит, что в ночь перед голосованием в парламенте не спал из-за волнения.
Об этом Владимир Рыбак сказал в эфире программы «Большая политика»: «Не так просто пережить, потому что я ночь ту не заснул».
По его словам, ему звонили не только из Партии регионов и КПУ, но и некоторые представители оппозиции и говорили, что готовы были бы проголосовать, но не сделают этого ввиду партийной дисциплины. Он отметил, что не увидел каких-либо серьезных замечаний по его кандидатуре, кроме сомнений относительно возраста.
Также Рыбак рассказал, что на встречу с дипломатами в статусе председателя ВР сегодня необходимо было идти во фраке, но у него не было и пришлось покупать. Он отметил, что выбирал фрак сам, и жена еще даже не видела, разве что по телевизору.
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