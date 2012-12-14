Табалов утверждает, что отказался войти во фракцию еще до итогов выборов

Об этом депутат заявил в эфире "Шустер Live", передает Украинская правда.

"Еще до объявления итогов, я руководителям объединенной оппозиции сказал, что я не войду во фракцию", - подчеркнул он несколько раз.

"На 99-м округе "Батькивщина" показала самый хороший результат по Кировоградской области. И позвонили, сказали: все вы выиграли, мы в центре договорились, идите к губернатору. Как мне к этому относиться? Из штаба позвонили мне и сказали: мы в центре договорились, идите с губернатором определяйте позицию", - рассказал он.

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"У нас были реальные боевые действия. С кем я могу договариваться и зачем", - добавил депутат.

Александр Табалов также сообщил, что он и его сын Андрей приняли присягу народных депутатов.

"Мы присутствовали при присяге", - уточнил он.

"Нас, кстати, два дня разыскивали, ходили по парламенту, где же мы находимся. Да мы на самом деле находились в правом углу. Нас туда затолкали, загнали коллеги из "Свободы", - добавил нардеп.