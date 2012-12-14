МИД: Украина будет искать взаимодействие с Таможенным союзом, занимаясь ассоциацией с ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании круглого стола в Киеве.

«Речь не идет о том, что мы должны вступить в ЕС завтра. К этому не готовы ни Украина, ни ЕС. Но мы должны получить Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли, которая станет якорем, который закрепит нас с Европой. Безусловно, Украина будет обязана искать приемлемую модель взаимодействия и с Таможенным союзом», - сказал он.

О.Волошин также отметил, что Россия не заинтересована в том, чтобы Украина стала членом Европейского Союза. «Национальный интерес России заключается в том, что она должна быть великим государством. Великое государство Российская Федерация невозможна без собственного региона влияния, в том числе и Украины», - сказал он.

«Даже в условиях, если бы мы интегрировались в Африканский союз или любую другую организацию, где доминировал бы Китай или какое-то другое большое государство, это вызывало бы такое же сопротивление со стороны РФ, просто потому, что этот регион россияне считают своим», - добавил он.

О.Волошин также раскритиковал некоторых представителей оппозиции, которые призывают ЕС не подписывать Соглашение об ассоциации с Украиной.

«В сложившихся условиях позиция некоторых представителей так называемых демократических сил, которая сводится к тому, чтобы сугубо из внутренних претензий, которые они имеют к действующей власти, ездить в Брюссель, Лондон, Париж и убеждать не подписывать Соглашение об ассоциации, эта позиция в результате играет на руку тем, кто считает, что наш выбор совершенно в другом», - сказал О.Волошин.

«Они могут рассказывать, какая плохая эта власть, но если у нас есть общий интерес, то должны быть и общие действия», - добавил он.