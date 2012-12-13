ЕС призывают ввести санкции по «списку Магнитского»

Заместитель председателя комитета по межпарламентскому сотрудничеству Евросоюз-Россия Вернер Щульц, представляющий партию европейских "зеленых", призвал сегодня к введению ЕС визовых санкций в отношении группы российских должностных лиц, якобы причастных к смерти в 2009 году в СИЗО юриста Сергея Магнитского, сообщают РИА «Новости».

Сенат США 6 декабря принял "закон Магнитского", который предусматривает визовые санкции в отношении россиян, причастных, по мнению конгрессменов, к нарушениям прав человека. Госдума намерена ответить на это своим документом. Нижняя палата российского парламента 14 декабря рассмотрит в первом чтении законопроект "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушению прав граждан РФ".

"Европейский союз должен ввести запрет на въезд для всех людей, несущих ответственность по делу Магнитского. Одновременно следует облегчить визовый режим для российских граждан", - заявил В.Шульц.

Совет Евросоюза по иностранным делам может в начале 2013 года приступить к рассмотрению рекомендации Европарламента о применении санкций в отношении 60 российских официальных лиц, якобы причастных к смерти Магнитского, сообщила ранее европарламентарий из Эстонии Кристина Оюланд. Она представляет третью по численности фракцию ЕП - Альянс европейских либералов и демократов (ALDE) и является автором одобренного в октябре ассамблеей доклада, который рекомендует Совету министров ЕС ввести визовые ограничения и заморозить активы (в случае наличия таковых) в Европе российских чиновников из "списка Магнитского". Между тем, постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов ранее высказал мнение, что Совета ЕС "хватит разума и чувства реализма не поддерживать рекомендацию Европарламента".